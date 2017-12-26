روسيا تضع شرط الوساطة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستطيع أن تكون وسيطا بين واشنطن وبيونغ يانغ فقط في حال الضرورة ورغبة الطرفين.

© REUTERS/ KCNA هل تتحدى كوريا الشمالية مجلس الأمن من جديد

وقال للصحفيين: "الحديث يدور عن استعداد روسيا في حال الضرورة وفي حال رغبة الأطراف. أن تصبح وسيطا بين طرفين بإرادتك أمر غير ممكن، هذا يتطلب إرادة الطرفين".

وتوقعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة.

وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.