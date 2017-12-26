الجيش التركي يعلن القضاء على 7 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" في العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على شمال العراق، مشيرا أنهم كانوا يخططون لهجمات.

© AFP 2017/ Bulent Kilic مقتل 17 من حزب العمال الكردستاني في غارات للجيش التركي شمالي العراق

أنطاكيا — سبوتنيك . وقالت هيئة الأركان العامة، في بيان إن "الطائرات الحربية التركية نفذت غارات على مناطق متينا وقارة وأفاشين وباسيان في شمال العراق وتمكنت من القضاء على 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني".

وذكر البيان أن الغارات استهدفت مسلحين كانوا "يخططون لشن هجمات على مخافر وقواعد عسكرية تركية قريبة من الحدود العراقية".

وتقوم السلطات التركية بشكل متواصل بعمليات مداهمة لقرى ومناطق ذات غالبية كردية يتواجد بها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي. كا. كا) بمناطق جنوب وجنوب شرقي البلاد. كما تشن مقاتلات تركية غارات على مواقع الحزب داخل تركيا وفي شمال سوريا والعراق.

و"حزب العمال الكردستاني"، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، تأسس في سبعينيات القرن الماضي على يد عبد الله أوجلان، ويسعى إلى إقامة "دولة كردستان الكبرى"، فحمل، منذ عام 1984، السلاح ضد الحكومة التركية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأسفرت العمليات ضد مواقع الحزب، منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في مناطق تقطنها غالبية كردية.