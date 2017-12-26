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    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    أمريكا تنفذ تهديدها للمصوتين ضدها في الأمم المتحدة

    © REUTERS/ Brendan McDermid
    العالم
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    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها إجراء خفض في مساهمتها السنوية بميزانية الأمم المتحدة خلال العام المالي 2018-2019.

    زعيم كوريا الشمالية كم جونغ أون بعد إطلاق الصاروخ
    © REUTERS/ KCNA
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    وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان لها أن هذا الخفض "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح".

    وأشارت هيلي إلى "عدم الفاعلية والنفقات المبالغ فيها للأمم المحدة يعلمها الجميع ولن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكي". 

    وأضافت: "ذلك الاقتطاع التاريخي للأمم المتحدة بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فاعلية ومسؤولية".

    ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد أيام من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس، وأعربت عن أسفها البالغ إزاء قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    والذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المتنازع عليها.
    وكان ترامب قد لوح في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بوقف الدعم المالي عن الدول المصوتة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الموقف الأمريكي، وقال: "إنهم يأخذون مئات الملايين بل مليارات الدولارات منا ثم يصوتون ضدنا". 
    وتدفع الولايات المتحدة حاليا 22% من ميزانية الأمم المتحدة، أي حوالي 3.3 مليار دولار سنويا    

    انظر أيضا:

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