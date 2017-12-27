زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب العاصمة الإيرانية

© AFP 2017/ Atta Kenare زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق إيران وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران أعلن أن زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر هز محافظتي طهران والبرز في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء — الأربعاء بالتوقيت المحلي.





وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال كان مركزه على عمق 12 كم من سطح الأرض.ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن حجم الخسائر الناتجة عن الزلزال.





وتعرض إيران خلال الشهرين الماضيين لموجة من الزلازل أدت إلى مقتل مئات الأشخاص وتدمير العديد من المباني، وخاصة في مقاطعتي كرمان وكيرمانشاه.