البرازيل تتخذ إجراء ضد دبلوماسي فنزويلي كبير

أعلنت البرازيل أن دبلوماسيا فنزويلا كبيرا شخصا غير مرغوب فيه داخل البلاد.

© AFP 2017/ Yuri Cortez رئيسة البرازيل السابقة تتحدث عن أسباب زيادة اهتمام أمريكا بفنزويلا

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في البرازيل، أمس الثلاثاء 26 ديسمبر / كانون الأول، إن حكومة البرازيل ستعلن القائم بالأعمال الفنزويلي شخصا غير مرغوب فيه مما يجرده من وضعه الدبلوماسي، وفقا لوكالة "رويترز".

تأتي تلك الخطوة في أعقاب طرد فنزويلا لمبعوث دبلوماسي برازيلي مطلع الأسبوع.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن بلادها ستمنع سفير فنزويلا من العودة إليها بعدما طردت الأخيرة مبعوثين من البرازيل وكندا انتقدوا سجلها الحقوقي.

ويواجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو انتقادات دولية من دول تتهمه بتدمير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما سحبت فنزويلا سفيرها من كندا احتجاجا على عقوبات فرضتها الحكومة الكندية على فنزويلا في سبتمبر/ أيلول الماضي.



