البرازيل تتخذ إجراء ضد دبلوماسي فنزويلي كبير

تأتي تلك الخطوة في أعقاب طرد فنزويلا لمبعوث دبلوماسي برازيلي مطلع الأسبوع.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن بلادها ستمنع سفير فنزويلا من العودة إليها بعدما طردت الأخيرة مبعوثين من البرازيل وكندا انتقدوا سجلها الحقوقي.
ويواجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو انتقادات دولية من دول تتهمه بتدمير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما سحبت فنزويلا سفيرها من كندا احتجاجا على عقوبات فرضتها الحكومة الكندية على فنزويلا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
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