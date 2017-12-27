باكستان ترد على مقتل ثلاثة من جنودها بنيران القوات الهندية

قررت وزارة الخارجية الباكستانية، استدعاء نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ، للاحتجاج على مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية في وقت سابق على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الهند باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م، وأن تمسح لفريق "بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" (UNMOGIP) بزيارة المواقع الهندية لإجراء تحقيق شامل في الحادثة.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.