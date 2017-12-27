تشيلي تعزز إجراءات الأمن على المعابر الحدودية قبل زيارة البابا

أعلنت تشيلي يوم أمس الثلاثاء، أنها ستعزز إجراءات الأمن على الحدود، وذلك قبل موجة الزائرين المرجح أن يصلون إلى البلاد من الأرجنتين الشهر القادم خلال زيارة البابا فرنسيس.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا فرنسيس ينتقد قرار ترامب في رسالة عيد الميلاد

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على وصول البابا.

وقالت السلطات في تشيلي إنها تعمل مع الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لتدفق السائحين في أوج الصيف الجنوبي، وهو وقت تقليدي للعطلات في البلدين.

وصرح رئيس وحدة المعابر الحدودية بوزارة الداخلية ريجينالدو فلوريس للصحفيين قائلا "سنشهد عددا قياسيا من الزوار الأجانب".

جدير بالذكر أن البابا فرنسيس يبدأ زيارته لتشيلي في 15 يناير/ كانون الثاني، حيث سيزور مدن سانتياجو وتيموكو وإيكويك ثم يتوجه إلى بيرو.

ومن المنتظر أن يجتذب القداس الذي سيقيمه في سانتياغو عاصمة تشيلي أكثر من 500 ألف شخص. وقال المسؤولون إنه سيتم نشر الآلاف من قوات الشرطة.