رئيس مجموعة الاتصال الروسية: إطلاق سراح مواطنين من بيلاروس في ليبيا بفضل روسيا وقاديروف

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا، ليف دينغوف، عن إطلاق سراح مواطنين اثنين من بيلاروس في ليبيا بفضل جهود رئيس الشيشان رمضان قاديروف والخارجية الروسية.

موسكو — سبوتنيك . وقال دينغوف، لوكالة "سبوتنيك": "بفضل إجراءات رمضان قاديروف والخارجية الروسية تم إطلاق سراح طبيبين من بيلاروس، ويصلان اليوم إلى موسكو".

وتابع رئيس مجموعة الاتصال الروسية، قائلاً: "إنهم سيتوجهون بعد موسكو إلى العاصمة البيلاروسية، مينسك".

وأشار دينغوف إلى أنه تم إطلاق سراح الرهائن نتيجة للتعاون مع وزارة الخارجية الليبية ورؤساء الهيئات الأمنية لحكومة الوفاق الوطني في البلاد، وممثلي حكومة الوفاق الوطني قاموا بتقديم الدعم أثناء المحادثات مع الخاطفين، ونتيجة للعملية أتيح نقل الناس إلى مكان آمن.

وعمل الطبيبان، إينا بابوش وسيرغي زدوتا في ليبيا منذ عام 2010، عندما انتهى عقدهما في تشرين الأول / أكتوبر من هذا العام مع أحد المؤسسات الطبية، تم اعتقالهما من قبل مسلحين مجهولين في مدينة زنتان الليبية، حيث تم الاستيلاء على وثائقهما والخروج من المدينة من دون الوثائق، ولم يتمكنا من مغادرة البلاد بدون جوازات السفر.