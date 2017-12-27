أوباما يحن لأروقة البيت الأبيض

صرح الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في مقابلة مع الأمير هاري، أنه يشعر بالحنين لأيام العمل في البيت الأبيض.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch بالفيديو... أوباما يوزع هدايا الكريسماس على الأطفال

صرح أوباما أن الشيء الوحيد الذي جعله فرحا بعد تنحيه عن منصب الرئاسة الأمريكية، هو أنه أصبح قادرا على التحكم بيومه كما يريد.

قائلا: "أستيقظ في وقت متأخر، ومن الجميل أنه يمكنني التحكم بيومي الأمر الذي افتقدته في فترة الرئاسة، عندما كان جدول الأعمال مليئا بالمواعيد والمناسبات.

اليوم أستيقظ وأتخذ قراري كيف أريد أن أقضي يومي وأشعر بحرية أكبر في هذا الوقت".

وتابع قائلا: "الآن أستيقظ وأتحدث مع زوجتي لـ45 دقيقة، لأجلس بعدها طويلا على مائدة الإفطار لأقوم بعد ذلك بالأعمال التي أرغب القيام بها".

وأشار أوباما إلى أن حياته تغيرت كثيرا بعدما غادر الرئاسة، لكنه لايزال يفكر بمستقبل البلاد ومستقبل الأمريكيين.

"لقد تغير الكثير بالنسبة لي، لكن لا أزال أفكر في قضايا مهمة، أريد أن أكون على يقين بأن أمريكا تتطور وتحافظ على مكانتها في العالم،

أريد أن أرى الأطفال قادرين على الحصول على فرص للتعلم ليجدوا بعد ذلك فرص جيدة للعمل".

كما أضاف أوباما بأنه يفتقد لفريق عمله وللأشخاص الذين عملوا معه ضمن فريقه في البيت الأبيض.