أردوغان: الأسد "إرهابي" والعمل معه مستحيل

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي"، وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

© Sputnik. nourmolhem واشنطن تدبر حربا جديدة ضد الأسد

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس: "الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة"، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأضاف: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟".

ويقوم الرئيس التركي بزيارة إلى تونس، وتم اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي قال أردوغان: نتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع تونس والذي يصل إلى 1.25 مليار دولار، كما وبحثنا أسباب العجز التجاري بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده منحت تونس 300 مليون دولار كمساعدة وهناك 300 مليون دولار مطروحة كقرض.