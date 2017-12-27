أردوغان: الأسد "إرهابي" والعمل معه مستحيل

وأضاف: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟".
ويقوم الرئيس التركي بزيارة إلى تونس، وتم اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين.
وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي قال أردوغان: نتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع تونس والذي يصل إلى 1.25 مليار دولار، كما وبحثنا أسباب العجز التجاري بين البلدين.
وأشار أردوغان إلى أن بلاده منحت تونس 300 مليون دولار كمساعدة وهناك 300 مليون دولار مطروحة كقرض.
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