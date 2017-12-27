إسرائيل ترد الجميل لترامب

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY 6 وزارء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس

تريد إسرائيل تسمية محطة قطار باسم الرئيس ترامب، وذلك كشكر على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسب "رويترز".

وقد يكون موقع المبنى المخطط له مثيرا للانقسام مثل قرار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إنه اختار مكانا في القدس القديمة، حيث يريد الفلسطينيون إقاقة عاصمتهم لكي يكون مقرا للمحطة، حسب "رويترز".