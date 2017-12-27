أردوغان يعلن قرارا سياسيا بشأن القدس الشرقية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قرار جديد بخصوص أزمة القدس، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأكد أردوغان تعيين بلاده قنصلًا عامًا بدور السفير في القدس الشرقية، لافتا إلى أن "العالم الإسلامي يجمع على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية.

وشدّد على رأيه بأن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل "غير قانوني"، مضيفًا: "حققنا الهدف المنشود بتصويت الجمعية العمومية حول القدس."

وكان الرئيس التركي قد أعلن أن بلاده ستفتح سفارة في القدس الشرقية بفلسطين قريبا، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© AP Photo/ Presidential Press Service بعد صمت طويل...أردوغان ينتقد محمد بن سلمان

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "سبق أن أعلنّا أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحاليا يمثل قنصليتنا العامة فيها سفير، ولكن اقترب اليوم الذي سنفتتح فيه بشكل رسمي سفارة إلى جانب القنصلية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية

ويأتي المؤتمر الصحفي في ظل زيارة لأردوغان إلى تونس تستمر يومين، في إطار "الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها، وتعزيز سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك،" وفقاً لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة التونسية.