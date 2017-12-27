مقاتلات الناتو تنفذ طلعات جوية تدريبية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة

ذكرت الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات "إف-16"، التابعة للقوات الجوية البلجيكية ستقوم بطلعات تدريبية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم فوق أراضي إستونيا، وعلى ارتفاعات منخفضة.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان قوات الدفاع الإستونية: "ستقوم مقاتلات القوات الجوية البلجيكية من طراز "إف-16"، بطلعات على ارتفاع 152 متراً على الأقل، بعيدا عن المناطق السكنية."

وتجري هذه الطلعات الجوية بصورة منتظمة من جانب مقاتلات البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تقوم بمهمة حماية المجال الجوي لدول البلطيق. واستبدلت القوات الجوية البلجيكية في 5 أيلول/ سبتمبر، أربع مقاتلات من طراز "إف-18"، تابعة للوحدة الجوية الإسبانية.

© RIA Novosti. Maria Chapligina مقاتلات الناتو تنفذ طلعات تدريبية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة

وتجرى الطلعات الجوية على أساس اتفاقات بين بلدان حلف شمال الأطلسي في مناطق محددة لهذا الهدف. وتخصص جميع حكومات دول البلطيق مناطق محددة لطلعات جوية على ارتفاعات منخفضة، ووفقا للعسكريين، فإن الطلعات الجوية لا تتعارض مع قوانين إستونيا ويتم تنسيقها مع إدارة الطيران.

يذكر في هذا الصدد ، أنه لا توجد لدى بلدان بحر البلطيق طائرات مناسبة للدوريات الجوية؛ ولذلك، ومنذ نيسان/ أبريل 2004 (بعد انضمامها إلى منظمة حلف شمال الأطلسي) يجري تناوب حماية المجال الجوي من قبل طائرات الحلف التي تتخذ من ليتوانيا مقرا لها، في مطار زوكنياي على بعد خمسة كيلومترات من شاولياي وفي قاعدة إيماري الجوية، التي أصبحت منذ عام 2014 منصة إضافية لنشر طائرات الناتو. وتم في قمة الناتو بشيكاغو عام 2012، تمديد عمل البعثة لفترة غير محددة.