سيئول: هاربون من كوريا الشمالية ربما تعرضوا لإشعاع

صرحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن أربعة هاربين على الأقل من كوريا الشمالية ظهرت عليهم أعراض التعرض للإشعاع، رغم أن باحثين لم يستطيعوا تأكيد إن كان ذلك مرتبطا ببرامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الوحدة، بايك تاي هيون، قوله خلال إفادة صحفية إن الأربعة كانوا بين 30 من السكان السابقين بمقاطعة كيليجو وهي منطقة في كوريا الشمالية تتضمن موقع "بونجي ري" للاختبارات النووية. وعكفت حكومة كوريا الجنوبية على فحصهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول بعد شهر من إجراء كوريا الشمالية سادس وأقوى التجارب النووية.

وأبلغ باحث في معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري الذي أجرى الفحوص الصحفيين أنهم تعرضوا للإشعاع بين مايو/ أيار 2009 ويناير/ كانون الثاني 2013 وإنهم جميعا هربوا إلى كوريا الجنوبية قبل إجراء أحدث اختبار.

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب على قنابل نووية منذ 2006 كلها في أنفاق تحت جبال "بونجي ري" في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي والإدانات الدولية.