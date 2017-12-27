مدفيدتشوك: هناك حاجة لمرحلة ثانية من تبادل الأسرى بين كييف ودونباس

أعلن زعيم حركة "الاختيار الأوكراني - حق الشعب"، ممثل كييف في مجموعة العمل الفرعية للشؤون الإنسانية المعنية بتنفيذ اتفاقيات مينسك، فيكتور مدفيدتشوك، اليوم الأربعاء، بأن عملية تبادل الأسرى التي تمت اليوم في أوكرانيا، ستستمر وهناك حاجة لمرحلة ثانية من العملية، لتحقيق مبدأ "الجميع مقابل الجميع".

© Sputnik. Stringer الخارجية الروسية: لا ضمانات بأن الأسلحة الفتاكة التي سلمتها واشنطن إلى كييف لن تقع بأيدي الإرهابيين موسكو- سبوتنيك . وقال مدفيدتشوك على أثير "القناة الأولى" الروسية: "هذا ليس عملا يجري مرة واحدة، أعتقد أنه يجب مواصلة عملية التبادل ويجب تنفيذ اتفاقيات مينسك في هذا الجزئية، ويجب على الجميع العودة إلى ديارهم وإلى أسرهم ومنازلهم، سواء من هذا الجانب أو الجانب الآخر، وأنا واثق من أنه ستكون لدينا مرحلة تبادل ثانية ستكمل وتنفذ بالكامل مبدأ "الجميع مقابل الجميع".





وتمت في أوكرانيا في وقت سابق من اليوم، عملية تبادل الأسرى بين كييف وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ومن ثم انضمت إليها جمهورية دونيتسك الشعبية.





ووفقا للبيانات الأخيرة، سلمت لوغانسك لكييف 16 شخصا واستلمت 73 شخصا، ورفض شخصان العودة إلى لوغانسك.





أما دونيتسك الشعبية فقد سلمت لكييف 58 شخصا واستلمت 165 شخصا، وبالتالي سلمت دونيتسك ولوغانسك بشكل إجمالي 74 شخصا، تم الإعلان عنهم في وقت سابق، في حين سلمت كييف 238 على الرغم من أنه في البداية تم الإبلاغ عن 306 أشخاص.





وأوضح مدفيتشوك بهذا الخصوص، أن الرقم 306 تمت إعادة النظر فيه خلال المحادثات، لأن 40 شخصا قد تم الإفراج عنهم في وقت سابق ولهم حرية كاملة للانتقال داخل البلاد (أوكرانيا)، أما الـ30 الآخرين، فقد رفضوا العودة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد.





© REUTERS/ Marko Djurica باسيتشنيك سيحافظ على التحالف بين لوهانسك وروسيا والالتزام باتفاقات مينسك. وأشار مدفيتشوك إلى أن موضوع تبادل الأسرى يتم تنظيمه في إطار اتفاقيات مينسك، وفقا لمبدأ "الجميع مقابل الجميع"، بغض النظر عن عدد المحتجزين لدى طرفي النزاع.





وخلص مدفيدتشوك إلى القول: "حقيقة أنه خلال 15 شهرا لم يكن هناك تبادل يعود لحقيقة أن لدينا فهم وتفسير مختلف لهذا المبدأ. ولهذا السبب كان من الضروري بالنسبة لي أن أتوجه إلى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الذي أعرب له عن امتناني لأنه أظهر، باستخدام سلطته، عملا من أعمال الإنسانية وطلب من زعيمي "جمهورية دونيتسك الشعبية" زاخارشينكو و "جمهورية لوهانسك الشعبية" إيغور بلوتنيتسكي آنذاك، إجراء عملية التبادل".





وكان رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسي البطريرك كيريل التقى يوم الإثنين الماضي، في دير القديس دانيال في موسكو برئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، و القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، وزعيم حركة "الاختيار الأوكراني — حق الشعب"، ممثل كييف في المجموعة الفرعية الإنسانية المعنية بتنفيذ اتفاقيات مينسك، فيكتور مدفيدتشوك، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر، موعدا لإجراء عملية تبادل الأسرى.