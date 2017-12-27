مسؤول إسرائيلي يطلب لقاء مغنية لتضامنها مع الفلسطنيين

وأضاف جربرج عبر صفحة السفارة على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، "أدعوكِ للقائي شخصيا للحديث عن إسرائيل وإنجازاتها ودورها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وكان من المقرر أن تحيي المغنية البالغة من العمر 21 عاما حفلا في تل أبيب في يونيو/ حزيران في إطار جولة عالمية للترويج لألبومها الجديد الذي احتل المركز الثاني في قوائم الألبومات.
وطالبها نشطاء بإلغاء الحفل ودعوها في رسالة مفتوحة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول للانسحاب في إطار حركة المقاطعة لمعارضة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
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