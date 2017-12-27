مسؤول إسرائيلي يطلب لقاء مغنية لتضامنها مع الفلسطنيين

ناشد السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، نجمة البوب النيوزيلندية، لورد، الاجتماع معه بعد أن ألغت حفلا لها في تل أبيب في أعقاب مناشدات من نشطاء لها بنبذ إسرائيل احتجاجا على معاملتها للفلسطينيين.

© AFP 2017/ Mandel Ngan إسرائيل ترد الجميل لترامب

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال يتسحاق جربرج سفير إسرائيل لدى نيوزيلندا في رسالة عامة، إنه لمن المؤسف أن الحفل ألغي وإن المقاطعة لبلاده تمثل عدوانا وتعصبا.

وأضاف جربرج عبر صفحة السفارة على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، "أدعوكِ للقائي شخصيا للحديث عن إسرائيل وإنجازاتها ودورها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وكان من المقرر أن تحيي المغنية البالغة من العمر 21 عاما حفلا في تل أبيب في يونيو/ حزيران في إطار جولة عالمية للترويج لألبومها الجديد الذي احتل المركز الثاني في قوائم الألبومات.

وطالبها نشطاء بإلغاء الحفل ودعوها في رسالة مفتوحة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول للانسحاب في إطار حركة المقاطعة لمعارضة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.