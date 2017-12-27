وفاة إيراني بنوبة قلبية وإصابة آخرين بعد زلزال شدته 4.2 درجة قرب طهران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن شخصا توفي بأزمة قلبية وأصيب ما لا يقل عن 56 شخصا بجروح طفيفة جراء زلزال بلغت شدته 4.2 درجة ضرب منطقة تقع على بعد 50 كم غرب العاصمة طهران اليوم الأربعاء.

© AP Photo/ Pouria Pakizeh زلزال يضرب طهران

ذكرت "رويترز" أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن "زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بلدة في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد اليوم الأربعاء مضيفا أنه لم ترد تقارير عن ضحايا أو أضرار".

ونقلت الوكالة عن أجهزة الطوارئ الطبية في البلاد قولها إن معظم المصابين تعرضوا للأذى أثناء محاولتهم الفرار إلى خارج المباني وإنهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج.

ويعتبر هذا الزلزال هزة ارتدادية لزلزال شدته 5.2 درجة وقع يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول وأدى لمقتل شخصين.

وقالت وكالات أنباء محلية إن الشعور بالزلزال امتد إلى طهران حيث أمضى كثير من السكان الليل في سيارات أو مراكز رياضية ومباني أخرى تحولت إلى مراكز إنقاذ.

وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حيث تتقاطع بها عدة فوالق زلزالية كبيرة. ولقي 31 ألف شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 6.6 درجة ضرب إقليم كرمان عام 2003 ودمر مدينة بم الأثرية.