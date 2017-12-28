انتحار 20 إيرانيا في محافظة واحدة

قام 20 مواطنا إيرانيا بالانتحار في محافظة كرمنشاه غرب إيران، بسبب برودة الطقس وعدم توفير أماكن إيواء للمواطنين المتضررين من زلزال ضرب المحافظة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتسبب الزلزال الذي زادت قوته عن 7 ريختر في وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار عدد كبير من المنازل.

وقال شهاب نادري نائب كرمنشاه في البرلمان، لوكالة إيكانا الإيرانية، إن ما لا يقل عن 20 شخصا قاموا بالانتحار هربا من تردي الوضع في المحافظة وبرودة الطقس.

وأشار النائب شهاب نادري أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الصقيع، منتقدا فشل الدولة في معالجة الأوضاع بالمناطق التي ضربها الزلزال.

وحذر شهاب نادري من احتمالية زيادة حالات الانتحار في كرمنشاه، موضحا معاناة ما لا يقل عن 30 طفلا حديثي الولادة بسبب البرد الذي يهدد حياتهم.

وتعيش الآلاف من الأسر في مخيمات تعاني من نقص في المرافق الخدمية والخدمات الصحية.

يذكر أن السلطات أعلنت عن تسبب الزلزال في مصرع 569 شخصا وإصابة حوالي 9388 آخرين معظمهم في مقاطعة كرمانشاه.