انفجار كبير في مصفاة نفط في فنزويلا

انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال وفقا لما قاله زعيم نقابي وقريب أحد المصابين.

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez اعتقال 28 في فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف في عيد الميلاد

وأضاف المصدران لرويترز أن الانفجار وقع في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراجوانا وقالا إن المصابين تلقيا العلاج الطبي اللازم.

وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه في مرحلة التعافي بعد الحروق التي أصيب بها، ويعتبر المجمع أكبر مركز تكرير في فنزويلا وأحد أكبر المصافي في العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا، غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.