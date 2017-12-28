الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون التوصيات

نجح قانون التوصيات بالمرور عبر الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعد المصادقة عليه من قبل 59 عضوا مقابل امتناع 54 من أصل 120 وهو العدد الكامل لأعضاء الكنيست، حيث منحت المعارضة مدة 42 ساعة لإبداء تحفظها على اقتراح القانون الذي جرت المصادقة عليه.

© AFP 2017/ GIL COHEN MAGEN بالفيديو...نائب في الكنيست الإسرائيلي: ترامب وجه صفعة لكل العرب

رام الله — سبوتنيك. ويحظر قانون التوصيات على الشرطة نشر توصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها إلا في ظروف معينة.

ويمنع القانون الشرطة الإسرائيلية رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، في حين تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.

كما لا تستطيع الشرطة المبادرة إلى تقديم توصيات ضد شخصيات عامة أثناء التحقيق، في حين يستطيع المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب ذلك من الشرطة إذا الأمر ضروريا ويحتاج الملف إلى قرار.

وينص القانون على أن الشخصيات العامة وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات، إلقاء والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.

يذكر أن قانون التوصيات لا يسري بأثر رجعي بل من لحظة المصادقة عليه، ما يعني أنه لن يجري الاستناد إليه في قضايا الفساد الموجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حين سيصبح هذا القانون ساريا على رئيس الحكومة حال تورطه في قضايا مستقبلية.