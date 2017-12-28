بالفيديو...أقوي عاصفة ثلجية تضرب ولاية أمريكية منذ 59 عاما

تسببت عاصفة شتوية في تغطية مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بثلوج زاد ارتفاعها عن 65 بوصة (165 سنتيمترا)، ومن المتوقع أن تقل شدة العاصفة قليلا بعد أن خلفت ثلوجا أخفت السيارات وأصابت المنطقة بالشلل ودفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

© Sputnik. Ivan Makeev شاهد الطيران عبر عاصفة برقية

وبحسب "رويترز"، قال خبراء الأرصاد الجوية إن تحسن الطقس في المدينة التي يسكنها قرابة مئة ألف شخص، وتطل على بحيرة إيري بشمال غرب الولاية لن يدوم طويلا، إذ من المتوقع أن تهب عواصف شتوية جديدة مساء اليوم الخميس.

وصرح زاتش سيفكوفيك، الخبير بمكتب الأرصاد الجوية في كليفلاند قائلا "ليس غريبا أن تتساقط الثلوج في هذا الجزء من الولاية ولكن لم يحدث من قبل أن تساقط هذا الكم من الثلوج خلال هذه الفترة القصيرة".

وأعلن مكتب الأرصاد أن أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة تئن تحت وطأة البرد القارس، وأن من المتوقع أن تشهد مناطق تمتد من مونتانا إلى مين انخفاضا في درجات الحرارة، يصل إلى عشر درجات تحت الصفر في وقت مبكر يوم الخميس.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن العاصفة الشتوية في إيري سببها هواء قطبي شمالي، مر فوق بحيرة إيري.

Take a look at this time-lapse of a snowstorm in Erie, Pennsylvania. A total of 34 inches fell on the town in one day, breaking the state’s all-time daily snowfall record. pic.twitter.com/YyRqEnsJQV — Fox News (@FoxNews) December 27, 2017

وكسرت العاصفة الرقم القياسي المسجل منذ 59 عاما لتساقط الثلوج على مدى يومين في بنسلفانيا. وتخطى مستوى الثلوج الرقم السابق المسجل عام 1958 وهو 44 بوصة.

وأصدرت كاثي دالكيمبر رئيسة مجلس مدينة إيري إعلانا مؤقتا لحالة الطوارئ لتقديم المساعدات للمنطقة.

Stunning time lapse captures record-breaking snowstorm blanketing Erie, Pennsylvania pic.twitter.com/f4wKEyN3Sa — Ruptly (@Ruptly) December 27, 2017

​وأظهرت صور نشرها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي، طبقات من الثلوج تصل إلى مستوى نوافذ المنازل وأناسا يزيلون ثلوجا بلغت مستوى صدورهم.