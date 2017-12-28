مقتل 40 شخصا في انفجار بمكتب وكالة أنباء أفغانية بكابول

قال شهود عيان إن انفجارا هز مكتبا تابعا لوكالة "صوت الأفغان" في غرب العاصمة كابول صباح اليوم.

© AFP 2017/ Shah Marai انفجار قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني في كابول

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في حصيلة أولية للانفجار إنه أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة، آخرها يوم الأحد الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بهجوم انتحاري قرب مكتب تابع للمديرية الوطنية للأمن في كابول. وتبنى تنظيم "داعش" مسؤولية هذا الهجوم.

وجاء هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من إعلان التنظيم الإرهابي عن وقوفه وراء اعتداء آخر استهدف مركز تدريب تابعا للجهاز نفسه في كابل وانتهى بتصفية المهاجمين. وفي الشهر الماضي، تم استهداف محطة تلفزيونية خاصة.

Suicide attack on the Afghan Voice Agency in Kabul Afghanistan.

نخستین تصاویر از حمله انتحاری امروز به دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان در کابل#avapress pic.twitter.com/q17ZObYDga — Salem Wahdat (@salemwahdat) December 28, 2017

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ونشرت حركة طالبان بيانا تنفي فيه مسؤوليتها.

وأفادت وكالة "صداي أفغان" التي تعرضت للهجوم بـ"أن خمسة انتحاريين هاجموا المركز، ثلاث منهم فجروا أنفسهم، فيما يتم البحث عن الآخرين".