عضو مجلس اللوردات: على بريطانيا إعادة فتح سفارتها في دمشق

صرحت العضو المستقل في مجلس اللوردات البريطاني، النائبة السابقة لرئيس البرلمان وعالمة الاجتماع والمدافعة عن حقوق الإنسان، بارونة كوينزبري، كيرولاين كوكس، بأنه ينبغي على بريطانيا إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما يعطيها فرصة للحصول على المعلومات من مصادر أولى.

© REUTERS/ EDUARDO MUNOZ عضو في مجلس اللوردات: سياسة بريطانيا في سوريا تبعث على القلق

لندن — سبوتنيك. وقالت كوكس في مقابلة لها مع "سبوتنيك": التوصية التي لم تقبلها الحكومة بعد هي إعادة فتح السفارة في دمشق، وأعتقد أنه من خلال فتح السفارة، ستتلقى بريطانيا معلومات عما يحدث في سوريا من المصادر الأساسية وليس من المصادر الأخرى، التركية مثلا أو غيرها".

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد قام بزيارة إلى موسكو استغرقت يوما واحدا في 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتعد زيارته الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية البريطاني لروسيا منذ أكثر من خمس سنوات. وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت بعد ذلك، أنه خلال المحادثات بحث لافروف وجونسون قضايا مهمة، وتم النظر في مجمل العلاقات الثنائية والدولية.