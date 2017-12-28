تركيا تزيد عدد أفراد الأمن في اسطنبول إلى الضعف

أعلن مسؤولون أن تركيا ستزيد عدد أفراد الشرطة إلى الضعف في مدينة اسطنبول، ليصل العدد إلى 37 ألفا، مع حظر الاحتفالات العامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية بعد عام من قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي.

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا تعتقل 38 يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة احتجزت أيضا عشرات الأشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، لكن الاعتقالات ليست مرتبطة بالاستعدادات الأمنية لرأس السنة، ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقبل نحو عام عشية العام الجديد قتل مسلح يحمل بندقية، أتراكا وزائرين من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى رينا الليلي الفاخر.

وقال واصب شاهين، حاكم اسطنبول للصحفيين اليوم الخميس، إن 37 ألفا من أفراد الشرطة و4 آلاف من قوات الدرك التي تحافظ على الأمن في المناطق الريفية ستعمل ليلة رأس السنة.

وأضاف "ستكون كل فرقنا فعليا في الخدمة. سنتخذ كل الإجراءات الممكنة في اسطنبول حتى يتسنى لمواطنينا الاحتفال بالعام الجديد في سلام".

وذكر مسؤولون أن السلطات حظرت أو ألغت احتفالات عامة بالعام الجديد في أحياء باي أوغلو وشيشلي وبشيكطاش في وسط اسطنبول لأسباب أمنية.