السفارة الأمريكية في أنقرة ترفع القيود عن إصدار التأشيرات من تركيا

قررت السفارة الأمريكية في أنقرة رفع القيود الخاصة بإصدار التأشيرات من تركيا، وذلك بعد تقديم السلطات التركية ضمانات بعدم احتجاز موظفي السفارة أو التحقيق معهم مرة أخرى.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تطالب تركيا بتقديم أدلة حول التهم الموجهة ضد موظفي السفارة الأمريكية في أنقرة

القاهرة — سبوتنيك . وقالت السفارة، في بيان اليوم الخميس، "منذ تشرين الأول/أكتوبر قدمت الحكومة التركية ضمانات رفيعة المستوى بعدم احتجاز موظفي السفارة أو التحقيق مع أحد منهم في المستقبل، وبناء على تلك الضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمني قد تحسن بالشكل الكافي للسماح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا".

يذكر أنه في وقت سابق، علقت البعثة الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا الأسبوع الماضي، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.