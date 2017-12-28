السفارة التركية في واشنطن تنفي تقديم ضمانات لأمريكا وترفع القيود عن إصدار التأشيرات

قالت السفارة التركية في واشنطن، اليوم، إنها رفعت القيود المفروضة على خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، وذلك ردا على تحرك السفارة الأمريكية في أنقرة بإنهاء وقف التأشيرات للأتراك.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici السفارة الأمريكية في أنقرة ترفع القيود عن إصدار التأشيرات من تركيا

وكانت السفارة الأمريكية في واشنطن قد أعلنت أنها استأنفت جميع خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات رفيعة المستوى بشأن أفراد السفارة الأمريكية المحتجزين. إلا أن السفارة التركية قالت أنها لم تقدم مثل هذه الضمانات.

وقالت السفارة التركية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، لها "على الرغم من أنه قد تم التطرق إليها في وقت سابق، ليس من الجيد أن تزعم الولايات المتحدة بأنها تلقت تأكيدات من تركيا وتضلل المواطنين الأمريكيين والأتراك".

كما أشارت السفارة إلى أنه لديها مخاوف جدية بشأن قضايا الرعايا الأتراك في الولايات المتحدة.