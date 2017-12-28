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18:42 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    تركيا

    كاتب فلسطيني: الدور التركي في العالمين العربي والإسلامي له علاقة بـ"دولة الخلافة"

    © REUTERS/ MURAD SEZER
    العالم
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    اعتبر الكاتب الفلسطيني محمود الرنتيسي، أنه لو سألنا سؤالا لأي مواطن عربي أو مسلم عن أكثر دولة تعمل لأجل المسلمين، وللتخفيف من معاناتهم في البقاع التي يتعرضون فيها للأذى، فإن أول دولة تتبادر للذهن على الأغلب في هذا الإطار هي تركيا.

    مدفعية الجيش التركي على الحدود التركية السورية
    © AP Photo/ Vadim Ghirda
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    وفي مقالته التي نشرها الرنتيسي على موقع "أخبار تركيا" قال: لهذا السبب تتزايد شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان في استطلاعات الرأي التي تقوم بها مراكز الأبحاث مثل استطلاع مركز "بيو" الذي تم الإعلان عنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017.

    وأشار الكاتب الفلسطيني إلى أنه إذا نظرنا إلى الأجندة التركية وخاصة ما يتعلق منها بالعالم الإسلامي فسوف تجد أنها تتصدر الدفاع عن أهم القضايا المركزية في العالم الإسلامي وهي القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى.

    لافتا إلى أن هذه القضية لوحدها تعبر مقياسا مهما في تحديد اهتمام الدول ومكانتها في العالم الإسلامي وقد قامت تركيا من خلال موقعها في الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى اجتماع استثنائي للتباحث في الرد على قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وحثت الكثير من دول العالم على اتخاذ موقف معارض لقرار ترامب في الأمم المتحدة.

    ونوه الكاتب الرنتيسي بأنه

    على المستوى الداخلي تناولت منابر الجمعة في 81 مدينة تركية في كل مساجد تركيا وهي أكثر من 84 ألف جامع، خطبة موحدة عن القدس وربما هو الأمر الذي لم يحدث في دولة سوى تركيا.

    وتحدث الرنتيسي عن أن تركيا قد دافعت عن مسلمي الروهينغا وذهبت وفود رسمية وشعبية منها إلى منطقة أراكان وإلى بنغلادش من أجل العمل على وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرضون إليها.

    تركيا
    © REUTERS/ MURAD SEZER
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    وأضاف: في هذا السياق تستقبل تركيا أكثر من 3 مليون لاجئ من السوريين وأعداد كبيرة من اللاجئين من العراق وأفغانستان وقد أكد مسؤولون أتراك أن توفير الأمن لهؤلاء اللاجئين مهمة عظيمة يتشرفون بالقيام بها.

    وفي سياق متصل اعتبر الرنتيسي أن دور تركيا في العالم الإسلامي لا يقتصر على مساعدة المتضررين والدفاع عن المظلومين فحسب بل تقوم ببناء المساجد فعلى سبيل المثال افتتحت تركيا مسجد موسكو الكبير في 2015، وبنت مسجد عبد الحميد خان في جيبوتي في 2016، ومسجد بلال الحبشي في البرازيل في 2017، كما بدأت في بناء مسجد في كوبا، كما بنت مسجدا في 2013 في جامعة كامبردج ببريطانيا، كما بنت مسجدا دمره الصرب في البوسنة، وفي ألبانيا بنت أكبر مسجد في البلقان. وفي العاصمة الرومانية بوخارست قامت ببناء مسجد جديد وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

    وخلص الكاتب الرنتيسي إلى أنه

    يوجد لهذا الدور الذي تقوم به تركيا علاقة بميراث "دولة الخلافة" التي كانت ترعى شؤون المسلمين كما له علاقة بمستقبل المسلمين حيث ينظرون إلى تركيا من بوابة الأمل بمزيد من القوة لها لكي تدافع بشكل أكبر عن مصالح المسلمين. وفيما تبتعد تركيا عن الغرب رويدا رويدا وتقترب من الشرق فإنها تصبح هدفا لحملات الإسلاموفوبيا.

    وختم بالقول: تسير تركيا بخطوات جيدة في خدمة مصالح المسلمين وتحتاج أن تقوم بالمزيد من الخطوات وهي ستقوم بها بمجرد امتلاكها المزيد من أدوات القوة وخيارات الثبات الداخلي ولكنها ستواجه الكثير من المخاطر والتحديات التي ينبغي لها أن تراعيها عند كل خطوة تقوم بها في الساحة الدولية.

    انظر أيضا:

    إردوغان يحلم بـإحياء "الخلافة العثمانية" في أوروبا
    دبلوماسي مصري: لهجة "الإمبراطورية العثمانية" عائق أمام عودة العلاقات المصرية التركية
    مركز إماراتي: أردوغان يسعى لإحياء الخلافة العثمانية كنوع من الثأر الشخصي
    الكلمات الدلالية:
    اخبار تركيا, الدولة العثمانية, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, تركيا
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