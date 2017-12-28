مهاجر عراقي يقضي 5 ساعات تحت جسم حافلة لعبور الحدود

قضى مهاجر من العراق 5 ساعات تحت جسم حافلة كانت تسير من عاصمة صربيا بلغراد إلى عاصمة كرواتيا.

© AP Photo/ Darko Bandic الأمم المتحدة: أكثر من 258 مليون مهاجر في العالم

موسكو — سبوتنيك . نقلت صحيفة "جوتارنجي ليست" الكرواتية عن أحد ركاب الحافلة: "سمعنا ضجيجا قويا تحت الحافلة…توجهنا إلى أحد السائقين، الذي بدوره أيضا سمع ضجيجا غريبا فأوقف الحافلة". بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفقا لمحاور الصحيفة، الحافلة توقفت على بعد 40 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة زغرب، ثم خرج من تحت جسم الحافلة شاب خائف وملطخ بالأوساخ.

وأعلن موظفو الشرطة الذين وصلوا إلى الموقع أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما أصيب بجروح طفيفة، وقدمت له المساعدة الطبية الأولية مباشرة في المكان.

وبدأت شرطة كرواتيا الآن إجراءات التحقيق اللازمة.