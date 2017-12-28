لعشاق الدراما التركية... "وادي الذئاب الفوضى" يعود من باب "الربيع العربي" والروهينغا

وبحسب "ترك برس"، جاء ذلك على لسان نجم المسلسل المذكور نجاتي شاشماز المعروف لدى العالم العربي بـ"مراد علمدار"، وذلك في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل تسليم جوائز مسابقة فنية في ولاية قونية التركية.
وقال الممثل التركي إنه سيبدأ عرض "وادي الذئاب الفوضى" في شباط/ فبراير القادم، مشيرا إلى أنهم تناولوا فيه نظرية الفوضى وإيديولوجية إدارة الفوضى.
لافتا إلى أنهم حاولوا عبر المسلسل
تقديم إجابات على كيفية التخلص من الإدارة الفوضوية والخروج من الوسط الفوضوي، وعما يُراد السيطرة عليه في مثل هذه الحالات، وما هي الأمور التي يجب الدفاع عنها في تلك الفترات.
وحول موقف تركيا ورئيسها أردوغان تجاه أزمة القدس الأخيرة، وصفه شاشماز أنه بمثابة "ثورة" وموقف مناسب، مقدما شكره لأردوغان على تعبيره عن موقف الشعب التركي تجاه الأقصى، ولتأكيده على عدم كون القدس وحيدة في العالم.
واختتم شاشماز بالإشارة إلى أن لديهم مشاريع حول إنتاج أفلام ومسلسلات ذات طابع عسكري، وأنه سيتم الكشف عنها لاحقا، دون ذكر تفاصيل أكثر عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأول من مسلسل "وادي الذئاب" انطلق عام 2003، وتبعته بعدها عدة أجزاء في مواضيع مختلفة أبرزها "وادي الذئاب فلسطين"، و"وادي الذئاب العراق" و"وادي الذئاب الانقلاب" وحظيت كافة أجزاء المسلسل بمتابعة واسعة وبالأخص في الشرق الأوسط.
ويشاهد في الوقت الحالي لدى 60 دولة في العالم.
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