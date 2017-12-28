ترامب: سماح الصين بوصول النفط إلى كوريا الشمالية "مخيب للآمال"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب سماح الصين بوصول النفط إلى كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك حل ودي لأزمة كوريا الشمالية إذا استمر هذا الأمر.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ توترات متزايدة بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية وبرنامجها النووي.

Caught RED HANDED — very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

ويسعى ترامب إلى أن تقوم الصين بدور أكبر في الضغط على كوريا الشمالية لإجبارها على إيقاف برنامجها النووي.