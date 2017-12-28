الصين تنفي بيع النفط لكوريا الشمالية

نفت الصين أنباء عن بيع النفط لكوريا الشمالية رغم عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونغ يانغ.

بكين — سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ، اليوم الخميس: "الموقف المبدئي للصين حول شبه الجزيرة الكورية دقيق وواضح"، مضيفا: "نحن نؤيد جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، ونسعى لحل المشكلة بواسطة المفاوضات السلمية للحفاظ على السلام والاستقرار".

وتابع: "الحكومة الصينية والجيش الصيني ينفذون القرارات الأممية ذات الصلة بشكل كامل".

وكانت صحيفة "جوسون ألبو" الكورية الجنوبية قالت إن السفن الصينية تبيع النفط للناقلات الكورية الشمالية في البحر، مستشهدة بصور الأقمار الصناعية الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الصور توضح كيف تصب الناقلات الصينية النفط في الناقلات الكورية الشمالية.

ويحظر بيع النفط لكوريا الشمالية في أعالي البحار بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375 الذي اعتمد في سبتمبر/ أيلول الماضي.