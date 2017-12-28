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23:51 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    تركيا ستنقل "دواعش" من سوريا إلى سيناء أو أوروبا بقوارب صيد

    Flickr/ NeferTiyi
    العالم
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    قالت مصادر تركية معارضة لحكومة "العدالة والتنمية" أن أنقرة تساوم الحكومات الأوروبية على مصير "الدواعش"، وبخاصة القيادات العسكرية منها.

    داعش
    © Sputnik.
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    وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية هربت الناجين من تلك القيادات العسكرية من سوريا والعراق إلى داخل الأراضي التركية بغية استثمارهم في خلق بؤر إرهاب جديدة أو تنفيذ تفجيرات وعمليات تخريب ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الخاصة بملفات الهجرة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بحسب ما ذكرته تلك المصادر التركية لموقع "الوطن أون لاين".

    ولفتت المصادر إلى أن حركة تهريب إرهابيي تنظيم "داعش"، ولا سيما قياداته العسكرية من الصف الثاني، جددت نشاطها في الآونة الأخيرة عبر الحدود التركية مع إدلب وجبال التركمان في اللاذقية إلى داخل الأراضي التركية كخطوة في طريق نقلهم إلى بلدانهم الأصلية التي ترفض استقبالهم كونهم من أهم الإرهابيين العالميين أو إلى مناطق نزاع أخرى لإسناد مهام جديدة لهم بإشراف الاستخبارات التركية.

    وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أهلية مقربة من مافيا تهريب الأشخاص من إدلب إلى تركيا لـ"الوطن أون لاين" أن عمليات تهريب "الدواعش" مستمرة في ظل تواطؤ حرس الحدود التركي في المعابر غير الشرعية التي تربط إدلب واللاذقية بتركيا وخصوصا معبر "خربة الجوز" قرب جسر الشغور ومعبري Cabala  وYaladagi  التركيين في جبال التركمان.

    ولفتت المصادر إلى أن معظم مقاتلي التنظيم موجودين في إدلب منذ مدة طويلة وأن قرار ترحيلهم اتخذته أنقرة بعد فقدان الأمل بإعادة توظيفهم في موطئ قدم جديد لهم في سوريا وخشيتها من وقوع مشاكل لهم مع الميليشيات المحسوبة عليها المكلفة بحمايتهم بعد فشل محاولات إدماج بعضهم في مناطق بإدلب وتمرد بعضهم الآخر على أوامر إخفائهم لفترة طويلة.

    إلى ذلك أوضحت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة في إدلب لـ"الوطن أون لاين" أن طريق تهريب الدواعش من حماة إلى إدلب لا زالت تعمل بتواطؤ مع إرهابيي "جبهة النصرة" على الرغم من الاقتتال الدائر بينهما في ريف حماة الشمالي الشرقي.

    وبينت المصادر أن

    مقاتلي التنظيم الـ300 من البريطانيين الذين كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، الثلاثاء، النقاب عن وجودهم في تركيا، يقيمون في ميناء رملي صغير داخل الأراضي التركية إلى الشمال من قرية السمرة السورية الحدودية، ومن المتوقع تهريبهم إلى سيناء أو إلى مناطق أخرى منها أوروبية عبر سفن صيد تركية.

    وذكر الموقع السوري أن المسؤولين الأتراك درجوا، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، على اتهام دول أخرى ومنها الولايات المتحدة بتهريب إرهابيي "داعش" من الرقة والموصل، وذلك بهدف ذر الرماد في العيون ونفي التهمة عن الاستخبارات التركية المتهم الأول في تهريبهم بعد أن استقدمت الآلاف منهم عبر الحدود التركية، وخصوصا من البلدان الأوروبية ومن دول جنوب شرق آسيا مثل الايغور الصينيين وغيرهم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار الأمن في سوريا, أخبار تركيا, تهريب الدواعش, تنظيم داعش, الاستخبارات التركية, تركيا, سوريا
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