أمريكا... اتهام شخصين باختراق كاميرات شرطة واشنطن قبل تنصيب ترامب بأيام

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM العدل الأمريكية تستعجل ترحيل مهاجرين

ذكر بيان وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت اتهامات إلى مواطنين رومانيين بناء على ادعاءات باختراقهما كاميرات المراقبة الإلكترونية الخاصة بشرطة واشنطن، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال البيان إن ما حدث هو جزء من مؤامرة متعلقة ببرمجيات "الفدية الخبيثة".

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين تم اعتقالهما في رومانيا في 15 ديسمبر الجاري، بسبب الواقعة.

وقال بيان الوزارة أن أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بكاميرات الشرطة تعرضت للخطر في الفترة بين 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بأيام.