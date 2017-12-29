الاستخبارات الفرنسية تحتجز اثنين مشتبه بهما في الإعداد لهجمات إرهابية

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ميلانيا ترامب في إطلالة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد (صورة) ووفقا لمصادر القناة التلفزيونية "بي إف إم تي في"، فإنه يجري الحديث عن شاب يبلغ من العمر 21 عاما، محتجز في منطقة ليون، وفتاة تبلغ من العمر 19 عاما احتجزت في منطقة العاصمة.

واحتجز المشتبه بهما خلال الأيام العشرة الماضية قبل أعياد الميلاد.

ولم يكن المحتجزان على معرفة ببعضهما البعض، وفي الوقت نفسه، تواصل كل منهما عبر الشبكات الاجتماعية مع مسلحي التنظيم الإرهابي "داعش"، وكانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية.

وخلال عملية التفتيش، لم يعثر لدى المشتبه بهما على أسلحة أو متفجرات.

يذكر أن الشاب كان لديه مشاكل في الصحة العقلية، وقبل شهر من القبض عليه كان يراجع إحدى مستشفيات الطب النفسي في ليون.