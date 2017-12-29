برلمان مولدوفا يطالب المحكمة الدستورية بتعليق صلاحيات الرئيس

أعلن البرلمان المولدوفي أن مجموعة من أعضاء البرلمان توجهوا إلى المحكمة الدستورية بطلب تعليق مؤقت لصلاحيات رئيس البلاد إيغور دودون.

© Sputnik. Mikhail Klimentiyev ميدفيديف يناقش مع رئيس وزراء مولدوفا التعاون بين البلدين

كيشيناو — سبوتنيك . وقال النواب الذين تقدموا بالطلب، أمس الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول، إن هذا الإجراء يهدف إلى تعيين وزير الخارجية وستة أعضاء آخرين بمجلس الوزراء بعدما رفض الرئيس الموافقة على المرشحين".

وذكر في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبرلمان، أن النواب توجهو للمحكمة الدستورية لإيجاد مخرج لهذا الحظر المؤسساتي، الذي نشأ من رفض رئيس البلاد تعيين عدد من أعضاء الحكومة مرة أخرى".

ورفض الرئيس إيغور دودون، في وقت سابق، الموافقة على مرشحين لمنصب وزير الخارجية وأعضاء مجلس الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة بافل فيليب.