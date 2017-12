بالصور والفيديو... مقتل 12 على الأقل في حريق بالهند

وقال مسؤول، إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع كامالا ميلز بوسط مومباي حوالي الساعة 00:30، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "رويترز".

16 injured, 10 dead in #KamalaMills , #LowerParel fire, reports Mirror Now, victims rushed to KEM hospital | https://t.co/bSPDdGJFbA pic.twitter.com/PyzwXV27Hn

​Mumbai: Major fire at Kamala Mills compound, at least 11 killed,14 injured https://t.co/d623zuMqJw pic.twitter.com/7JjozhFsb0

​Fire breaks out in Kamala Mills compound in Lower Parel area of Mumbai. Six fire tenders at the spot. pic.twitter.com/vnYITHK9jc

​