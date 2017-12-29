الشرطة الأمريكية تستعد لليلة رأس السنة

ويجيء التدريب إثر محاولة تفجير في محطة لقطارات الأنفاق في تايمز سكوير في 11 ديسمبر/ كانون الأول. كما يجئ في إطار إجراءات أمنية صارمة خلال احتفالات رأس السنة في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وسينشر جهاز الشرطة في نيويورك فرق مراقبة مدربة على رصد القناصة وسيزيد من عدد الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات وسينتشر المزيد من الضباط في أنحاء المنطقة هذا العام.
يأتي هذا في إطار عملية أمنية ضخمة استعدادا للاحتفالات التي يجري فيها إسقاط كرة إيذانا ببدء العام الجديد في تقليد مستمر منذ عام 1907 وتنقله شاشات التلفزيون حول العالم.
ووفقا لـ"رويترز"، قال جيمس ووترز قائد قوة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي انعقد قبل يومين من الاحتفالات "سترون زيادة في الأسلحة الثقيلة وفرق المفرقعات ورصد الإشعاع بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تشمل وضع أكثر من 1000 كاميرا في منطقة تايمز سكوير وحولها استعدادا للحدث".
وسيتلقى الضباط المشاركون في العملية الأمنية في ليلة رأس السنة نشرة تكتيكية وشريطا مصورا خاصا بالتدريب على مواجهة المفجرين الانتحاريين وسيكون بإمكانهم اعتبارا من اليوم الجمعة مراجعته على هواتف وفرتها لهم إدارة الشرطة.
وستشمل مواد التدريب تعليمات عن حماية المارة في حالة الاشتباه في شخص ما، وكذلك توجيهات تتعلق بالإمساك بالمشتبه به ونزع سلاحه بمساعدة فرق المتفجرات.
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