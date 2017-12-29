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04:58 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    الشرطة الأمريكية

    الشرطة الأمريكية تستعد لليلة رأس السنة

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    العالم
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    قال مسؤولون، إن جهاز الشرطة في نيويورك يقدم لضباطه تدريبا متخصصا على إحباط أي محاولة تفجير انتحارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة حين سيتدفق ما يصل إلى مليوني شخص على شوارع ساحة تايمز سكوير.

    ويجيء التدريب إثر محاولة تفجير في محطة لقطارات الأنفاق في تايمز سكوير في 11 ديسمبر/ كانون الأول. كما يجئ في إطار إجراءات أمنية صارمة خلال احتفالات رأس السنة في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

    وسينشر جهاز الشرطة في نيويورك فرق مراقبة مدربة على رصد القناصة وسيزيد من عدد الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات وسينتشر المزيد من الضباط في أنحاء المنطقة هذا العام.

    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
    Public relations center of Federal Security Service
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    وكانت الشرطة قد قالت، إنها ستستفيد من الدروس المستخلصة من الهجمات الإرهابية الـ 3 التي شهدتها المدينة خلال الـ 15 شهرا الماضية بالإضافة إلى التحليل المستمر لكافة الهجمات على مستوى العالم.

    يأتي هذا في إطار عملية أمنية ضخمة استعدادا للاحتفالات التي يجري فيها إسقاط كرة إيذانا ببدء العام الجديد في تقليد مستمر منذ عام 1907 وتنقله شاشات التلفزيون حول العالم.

    ووفقا لـ"رويترز"، قال جيمس ووترز قائد قوة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي انعقد قبل يومين من الاحتفالات "سترون زيادة في الأسلحة الثقيلة وفرق المفرقعات ورصد الإشعاع بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تشمل وضع أكثر من 1000 كاميرا في منطقة تايمز سكوير وحولها استعدادا للحدث".

    وسيتلقى الضباط المشاركون في العملية الأمنية في ليلة رأس السنة نشرة تكتيكية وشريطا مصورا خاصا بالتدريب على مواجهة المفجرين الانتحاريين وسيكون بإمكانهم اعتبارا من اليوم الجمعة مراجعته على هواتف وفرتها لهم إدارة الشرطة.

    وستشمل مواد التدريب تعليمات عن حماية المارة في حالة الاشتباه في شخص ما، وكذلك توجيهات تتعلق بالإمساك بالمشتبه به ونزع سلاحه بمساعدة فرق المتفجرات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, رأس السنة, إرهاب, تدريبات, الشرطة الأمريكية, أمريكا
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