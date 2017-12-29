بعد 38 عاما... إيران تعلن عن "تغيير تاريخي" يخص النساء

"إعلان تاريخي"، هذا ما وصفت به وسائل إعلام عالمية، ما أعلنته شرطة العاصمة الإيرانية، طهران، بشأن النساء.

© REUTERS/ NEIL HALL قرقاش عن احتجاجات إيران: استعداء العرب ليس في مصلحة طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية ، مساء أمس الخميس، (28 ديسمبر/ كانون الأول)، أن النساء لن "تعتقلن بعد الآن، بسبب عدم احترامهن اللباس الإسلامي"، المفروض منذ قيام "الثورة الإسلامية" عام 1979.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، قوله في تصريحات لصحف إيرانية محلية: "أولئك اللاتي لا يلتزمن باللباس الإسلامي، لن يتم اقتيادهن إلى مراكز الاعتقال، ولن يتم رفع دعاوى قضائية ضدهن".

رئيس پليس اعلام كرد بدحجاب ها ديگه بازداشت نمي شن كلاس آموزشي مي رن. درست عقب نشيني كنيد ما با كلاس و آموزش هم با حجاب نمي شيم #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_بدون_اجبار

We have no fear to remove our forced hijab #WhiteWednesdays pic.twitter.com/nXq6bZwTKj — My Stealthy Freedom (@masihpooyan) December 27, 2017

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن المخالفات، سيحضرن بدلا من ذلك فصولا دراسية تنظمها الشرطة لهن.

ولكن قالت إن من تتكرر مخالفتهن للقواعد، يمكن أن تتخذ ضدهن إجراءات قانونية.

Tehran Police to End Arrests for Breaching ‘Islamic Values’ https://t.co/msaKMNP67i pic.twitter.com/ahskRAzXTL — What I Learned (@whatilearnedcom) December 27, 2017

كما أشارت الوكالة إلى أن قانون اللباس الإسلامي لا يزال قائما داخل طهران.