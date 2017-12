بعد 38 عاما... إيران تعلن عن "تغيير تاريخي" يخص النساء

رئيس پليس اعلام كرد بدحجاب ها ديگه بازداشت نمي شن كلاس آموزشي مي رن. درست عقب نشيني كنيد ما با كلاس و آموزش هم با حجاب نمي شيم #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_بدون_اجبار

We have no fear to remove our forced hijab #WhiteWednesdays pic.twitter.com/nXq6bZwTKj