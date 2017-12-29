الخارجية اليابانية: الدرع الصاروخية الأمريكية تهدف لحماية اليابان ولا تهدد روسيا وبلدان أخرى

أكدت وزارة الخارجية اليابانية، أن منظومتها الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية التي تشمل محطات الرادار والاعتراض الأرضية الأمريكية الصنع من طراز (إيجيس) تهدف إلى حماية اليابان ومواطنيها وستكون تحت سيطرة اليابان ولا تهدد روسيا والدول المجاورة الأخرى.