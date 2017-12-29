انتقادات واسعة لوزير إسرائيلي قاد "صلاة الاستسقاء" (فيديو وصور)

قاد وزير الزراع الإسرائيلي نحو 2000 من المتدينين، أمس الخميس (28 ديسمبر/ كانون الأول)، لأداء صلاة المطر أو "الاستسقاء"، وذلك في محيط "الجدار الغربي"، أو ما يعرف لدى المسلمين باسم "حائط البراق"، في مدينة القدس القديمة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الصلاة الجماعية، دعا لها وزير الزراعة يوري أرييل وهو من حزب (البيت اليهودي)، بسبب الجفاف المستمر في البلاد منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وأشار الوزير أرييل إلى أنه "بعد أربع سنوات من الجفاف، حتى الآن كانت هناك أمطارا أقل من المعدل المتوسط لسنوات، ويبدو أن هذا الشتاء سيكون جفافا آخرا، وأنا سعيد بأن الجمهور استجاب للصلاة وجلب المظلات".

"لقد قمنا، العام الماضي، بالكثير لتحسين وضع المزارعين في قطاع المياه، وخفض سعر المياه العذبة بنحو 20٪. كما قمنا بصياغة مخطط مع وزارة المياه والطاقة ووزارة المالية، وهو مخطط تم اعتماده من قبل سلطة المياه، حيث لن يكون هناك تخفيض في المياه المقدمة للمزارعين بدون تعويض".

وأضاف "في الوقت نفسه تعمل وزارة الزراعة على الاستثمار في المحاصيل الموفرة للمياه وتوجيه المياه إلى الحقول وتشجيع المزارعين على التحول إلى استخدامات أكثر كفاءة للمياه، وسنواصل بذل الجهود لفائدة المزارعين".

لكن الوزير، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، لاقى انتقادات واسعة رأى أصحابها أنه يتعين عليه حل المشكلة بوسائل عملية أكثر.

📰 Uri Ariel, ministro de Agricultura de #Israel y judío ortodoxo, ha instado a sus compatriotas a rezar frente al Muro de las Lamentaciones para que llueva y vencer los cuatro años de sequía que ya pasan factura al Gobierno. pic.twitter.com/8wIcpWCqTc — Carlos E. Guerrero (@SrVenezolano) December 28, 2017

​وقالت الصحيفة "الصلاة ليست شيئا سيئا، ولكن الوزير لديه القدرة على التأثير في المسائل بطرق دنيوية أكثر قليلا"، مشيرة إلى أن الوزير يمكنه، على سبيل المثال، العمل على تعزيز سياسات الحد من تغير المناخ.