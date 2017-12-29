اتفاق سري بين الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتواء إيران

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن اتفاق سري عقد بين الولايات المتحدة وإسرائيل في البيت الأبيض تمحور حول استراتيجية جديدة مشتركة بين البلدين لاحتواء إيران في المنطقة.

© Sputnik. Sergey Guneev جون كيري: إسرائيل ودولتان عربيتان حرضوا واشنطن على قصف إيران سبوتنيك وفي التفاصيل، قام وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شباط بزيارة واشنطن في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتقى خلاله مسؤولين أمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية والاستخبارات الأمريكية برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر.

وبحسب مصدر في الإدارة الأمريكية فإن اللقاء استمر يومين وتخلله توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول المسألة الإيرانية، ونصت المذكرة على إنشاء أربع لجان عمل ستركز عملها على قضية البرنامج النووي الإيراني ومسألة الصواريخ الإيرانية ومشكلة تصدير الأسلحة الإيرانية إلى دول المنطقة خصوصا إلى سوريا و"حزب الله" اللبناني.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن اللجان المشتركة بين الدولتين ستشارك في لقاءات محورها العمل السري والدبلوماسي لإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ولجنة أخرى هدفها الحد من تأثير إيران في المنطقة خصوصا في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى لجنة عسكرية مختصة هدفها تقييد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية عرقلة وتوقيف كل محاولات تسليم الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" اللبناني.