أردوغان والبابا فرنسيس يبحثان مشكلة القدس هاتفيا

صرح مصدر في الإدارة التركية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والبابا فرنسيس، بحثا هاتفيا الوضع في القدس، فيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا فرنسيس ينتقد قرار ترامب في رسالة عيد الميلاد

تقرير- سبوتنيك . وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بإجراءات نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

واستخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو"، في الأسبوع الماضي، ضد قرار عربي تقدمت به مصر، يرفض الاعتراف بأي تغيير على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته، في نهاية الأسبوع، بأغلبية 128 دولة مقابل 9 ضد القرار، وامتناع 35 آخرين عن التصويت.