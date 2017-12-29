وكالة الفضاء الروسية تعلن التعاقد على 9 صواريخ "سويوز" لإطلاق أقمار صناعية"

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أنه تم التعاقد على تسعة صواريخ روسية من طراز "سويوز" من أجل إطلاق أقمار "ون وب".

موسكو — سبوتنيك . ذكر بيان وكالة الفضاء الروسية، اليوم الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول، أن "ون وب" تخطط لإنشاء أكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم لتوفير الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة للجميع.

"وجاء في بيان بهذا الصدد أن "غلافكوسموس"، شركة تابعة لروسكوسموس، دخلت في عقود مع الشركة الفرنسية "أريانسباس" والشركة الروسية الفرنسية "ستارسيم"، لإطلاق مجموعة "ون وب" باستخدام الصاروخ الناقل "سويوز"، وأنه تم بالفعل التعاقد على تسعة صواريخ لعملية الإطلاق مع "ون وب".

وذكر البيان أنه من المقرر إطلاق أقمار "ون وب" الأولى في عام 2018.

ومن المتوقع أن تضع روسيا 672 قمرا مداريا للشبكة.