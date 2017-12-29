ترامب: يجب إيقاف تدفق المهاجرين بأي ثمن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الديمقراطيين يدركون بصورة كاملة أن برنامج حماية المهاجرين القصر لن يكون موجودا إذا تم إنشاء جدار على حدود أمريكا الجنوبية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST البيت الأبيض ينفي تصريحات ترامب المهينة بشأن المهاجرين

وبرنامج حماية المهاجرين القصّر هو برنامج يوفر الحماية للأطفال، الذين دخلوا أمريكا بطريقة غير شرعية؛ ويعرف اختصارا باسم "داكا".

وكان ترامب قرر، في سبتمبر / أيلول الماضي، إلغاء البرنامج الذي أقره سلفه الرئيس السابق باراك أوباما.

وينحدر معظم المهاجرين الصغار في الولايات المتحدة من أصول مكسيكية ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، وفقًا لـ"بي بي سي".

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول: "الديمقراطيون يدركون أن برنامج "داكا" لن يكون موجودا إذا تم بناء جدار على حدودنا الجنوبية وإيقاف تدفق المهاجرين".

وأضافا: "يجب أن نحمي بلادنا بأي ثمن ويجب إيقاف تدفق المهاجرين ونظام الهجرة الذي يثير السخرية".