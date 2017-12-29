إيران: هزة أرضية في منطقة قصر شيرين الحدودية مع العراق بقوة 4.2 درجة

أعلن مركز رصد الزلازل الإيراني أن هزة أرضية ضربت مدينة كرمانشاه في منطقة قصر شيرين الحدودية مع العراق، مشيرا إلى أن قوة الهزة بلغت 4.2 درجة.

© AFP 2017/ Majid Sourati زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب العاصمة الإيرانية

طهران — سبوتنيك . ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر المنطقة الحدودية الإيراينة العراقية في مدينة كرمانشاه الإيرانية دون أن تسفر عن خسائر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني على موقعه على شبكة الإنترنت أن الهزة ضربت منطفة قصر شيرين الحدودية بمدينة كرمانشاه".

وتابع المركز أن الهزة وقعت "في عمق 14 كيلو ولم يسجل أي خسائر حتى اللحظة".

وقبل 3 أيام توفي شخص بأزمة قلبية وأصيب ما لا يقل عن 56 شخصا بجروح طفيفة جراء زلزال بلغت شدته 4.2 درجة ضرب منطقة تقع على بعد 50 كم غرب العاصمة طهران، بحسب ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وذكرت "رويترز" أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن "زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بلدة في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن ضحايا أو أضرار".

ونقلت الوكالة عن أجهزة الطوارئ الطبية في البلاد قولها إن معظم المصابين تعرضوا للأذى أثناء محاولتهم الفرار إلى خارج المباني وإنهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج.

واعتبر ذلك الزلزال هزة ارتدادية لزلزال شدته 5.2 درجة وقع يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول وأدى لمقتل شخصين.

وقالت وكالات أنباء محلية إن الشعور بالزلزال امتد إلى طهران حيث أمضى كثير من السكان الليل في سيارات أو مراكز رياضية ومباني أخرى تحولت إلى مراكز إنقاذ.

وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حيث تتقاطع بها عدة فوالق زلزالية كبيرة. ولقي 31 ألف شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 6.6 درجة ضرب إقليم كرمان عام 2003 ودمر مدينة بم الأثرية.