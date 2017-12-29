نتنياهو: صلوا من أجل المسيحيين في إيران (فيديو)

وتابع، في فيديو نشره على "تويتر": "ما هو رأي المسيحيين الذين تم اعتقالهم هذا الشهر في هذه التغريدة".
وأضاف: "تصوروا أنكم تصلون في منازلكم ويقتحمها عليكم مسلحون ثم يأخذونكم إلى السجن لمجرد أنكم مارستم شعائركم الدينية".
أريد ان أحكي لكم شيئا. pic.twitter.com/hI5TKwggc1— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 29, 2017
وقال نتنياهو: "عندما يتم تهنأة المسيحيين بعيد الميلاد بينما يتم الزج بهم في السجن، فإن هذا يعد قمة النفاق"، مضيفا: "صلوا من أجل المسيحيين الذين يعانون تحت وطأة النظام الوحشي".
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