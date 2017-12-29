نتنياهو: صلوا من أجل المسيحيين في إيران (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسيحيين في إيران يتم جرهم إلى السجن لمجرد أنهم مارسوا شعائرهم الدينية.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN نتنياهو: إيران زرعت صراعات دامية في الشرق الأوسط

وأضاف، اليوم الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول: "النظام الإيراني يحجب "تويتر" على عامة الشعب، لكنه يسمح لكبار المسؤولين باستخدامه"، مشيرا إلى تغريدة كتبها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف هنأ فيها المسيحيين.

وتابع، في فيديو نشره على "تويتر": "ما هو رأي المسيحيين الذين تم اعتقالهم هذا الشهر في هذه التغريدة".

وأضاف: "تصوروا أنكم تصلون في منازلكم ويقتحمها عليكم مسلحون ثم يأخذونكم إلى السجن لمجرد أنكم مارستم شعائركم الدينية".

أريد ان أحكي لكم شيئا. pic.twitter.com/hI5TKwggc1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 29, 2017

وقال نتنياهو: "عندما يتم تهنأة المسيحيين بعيد الميلاد بينما يتم الزج بهم في السجن، فإن هذا يعد قمة النفاق"، مضيفا: "صلوا من أجل المسيحيين الذين يعانون تحت وطأة النظام الوحشي".