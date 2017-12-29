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    القوات الأمريكية في سوريا

    وزير الدفاع الأمريكي يبشر بزيادة الدبلوماسيين على الأرض السورية

    © REUTERS/ Rodi Said
    العالم
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    قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع زيادة عدد المدنيين الأمريكيين في سوريا، وبينهم متعاقدون ودبلوماسيون مع اقتراب المعركة ضد "داعش" من نهايتها وتحول التركيز إلى إعادة البناء وضمان عدم عودة الإرهابيين.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS/ RODI SAID
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    وذكرت وكالة "رويترز" أن للولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا يحاربون تنظيم "داعش"، ومن المرجح أن تثير تصريحات ماتيس غضب الرئيس السوري بشار الأسد الذي سبق ووصف القوات الأمريكية بأنها قوات احتلال ووجودها غير مشروع.

    وقال ماتيس: "ما سنقوم به هو التحول مما أسميه بنهج الهجوم… لاستعادة الأراضي إلى إرساء الاستقرار. سترون المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض".

    وسبق أن قال إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا إذا واصل عناصر "داعش" القتال، للحيلولة دون أن يعيد التنظيم بناء نفسه.

    وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها ماتيس إنه ستكون هناك زيادة في عدد الدبلوماسيين في المناطق التي جرت استعادتها من "داعش".

    وقال ماتيس:

    "عندما تستقدم مزيدا من الدبلوماسيين فسيعملون على إعادة الخدمات واستقدام المتعاقدين".

    وأضاف: "هناك أموال دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ما ولا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ".

    وذكر أن المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة البدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة "داعش".

    وقال:

    "هذه محاولة للتحرك نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم". ولم يتضح كم عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيخدمون في سوريا ومتى سيذهبون هناك.

    وجمدت الولايات المتحدة العلاقات مع سوريا بسبب الحرب هناك.

    وتمكنت قوات الحكومة السورية بدعم من القوة الجوية الروسية وفصائل تدعمها إيران من استعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية خلال العامين الأخيرين.

    وقال "التحالف" الذي تقوده واشنطن والذي يحارب "داعش" مرارا، إنه لا يسعى لمحاربة قوات الحكومة السورية رغم أن واشنطن تريد تنحي الأسد.

    وردا على سؤال إن كانت قوات الحكومة السورية قد تتحرك لتعطيل الخطط الأمريكية، أجاب ماتيس "سيكون هذا خطأ على الأرجح".

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    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأمن في سوريا, الوجود الامريكي في سوريا, وزارة الدفاع الامريكية, وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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