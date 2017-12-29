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23:27 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    طفل كان يلهو بالموقد فأحرق 12 شخصا في نيويورك

    © REUTERS/ EDUARDO MUNOZ
    العالم
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    قال مسؤولون في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، إن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات كان يلهو بموقد، تسبب في اندلاع حريق في بناية سكنية بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم أربعة أطفال.

    حريق في مبنى سكني، في مدينة نيويورك،
    © AP Photo/ Suzanne Mitchell
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    وقالت والدة الطفل لمسؤولين يحققون في الحريق، وهو الأسوأ في المدينة منذ عام 1990، إن طفلها له سوابق في اللهو بالموقد في شقة أسرته التي تقع في الطابق الأول، بحسب ما نقلته "رويترز".

    وقال مفوض دائرة الإطفاء في المدينة، دانيل نيغرو، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الطفل الذي ترك وحده في المطبخ بدأ في الصراخ قبيل السابعة مساء بالتوقيت المحلي من يوم أمس الخميس فيما بدأ الدخان والنار يملآن المكان.

    والتقطت الأم طفلها وشقيقه الأصغر وركضت إلى الخارج تاركة باب الشقة مفتوحا.

    وانتقل الحريق من مدخل الشقة إلى الطوابق التالية من المبنى المؤلف من خمسة طوابق وانتشر بسرعة.

    وأضاف: "لم يكن لدى الناس الكثير من الوقت للتصرف… لم يتمكنوا من النزول عبر الدرج. ومن حاول.. لقي حتفه".

    وذكرت شرطة نيويورك أن أطفالا تبلغ أعمارهم عاما وعامين وسبعة أعوام وصبي لم يعرف عمره ماتوا في الحريق إضافة إلى أربعة رجال وأربع نساء.

    وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى وأن أربعة مصابين في المستشفى في حالة حرجة. وتوجه أكثر من 160 من رجال الإطفاء للموقع.

    وقال الصليب الأحمر الأمريكي إن الحريق شرد 14 أسرة على الأقل وتم نقل أربعة منها لفنادق.

    وأضاف المتحدث "هناك نحو عشر أسر لم نتواصل معها بعد".

    وتفيد سجلات المدينة أن المبنى، الذي يضم 26 شقة، به ما لا يقل عن ست مخالفات لقانون البناء. وجرى تسجيل إحدى المخالفات في آب/ أغسطس بسبب جهاز معطل لكشف الدخان في شقة بالطابق الأول. ولم يتضح ما إذا كان لتعطل الجهاز أي دور في الحريق.

    وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الجمعة، في مقابلة مع راديو "دبليو.إن.واي.سي": "أعرف أن هناك بواعث قلق أثيرت حول المبنى ذاته… حتى اللحظة يفيد بحثنا أنه لا توجد أي مشاكل في المبنى أو في نظام حمايته من الحرائق".

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    أخبار الولايات المتحدة اليوم, قتلى, حريق, هيئة إطفاء حرائق نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية
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