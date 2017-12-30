واشنطن تدين قمع إيران للمظاهرات

30 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": أدانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول، قمع السلطات الإيرانية للمظاهرات، التي تطالب النظام الإيراني بإجراء إصلاحات اجتماعية، والالتفات إلى شؤونهم الداخلية.

© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian البيت الأبيض يؤكد وجود اتفاقيات بين أمريكا وإسرائيل حول مواجهة إيران وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "نحن نتابع تقارير بشأن اعتقالات عديدة من المشاركين في الاحتجاجات السلمية في إيران، التي تحولت من دولة ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة المارقة المظلومة اقتصاديا، وتتبع العنف وإراقة الدماء والفوضى".





وأضاف البيان: "إن الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقالات المشاركين في الاحتجاجات السلمية، وتحث جميع الدول على تقديم الدعم العلني للشعب الإيراني الراغب فى كسب الحقوق الأساسية ووقف الفساد".





وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن قوات الشرطة تدخلت الجمعة لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه بغرب إيران، وأضافت أن الاحتجاجات انتقلت إلى طهران ومدن أخرى بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد.





كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية ووسائل تواصل اجتماعي، أن متظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في عدة مدن في أنحاء إيران اليوم الجمعة، مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار، إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ تظاهر موالين للإصلاح في 2009.