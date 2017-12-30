البنتاغون: دور العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لن يتغير

30 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، اليوم، السبت، أن دور وعدد القوات الاميركية في اوكرانيا سيبقى دون تغيير.

© AFP 2017/ MANDEL NGAN / AFP أمريكا تقرر تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية "لحماية سيادتها" وقال الوزير للصحفيين: "لدينا عدد محدد من المدربين الذين يساعدون الجيش الأوكراني على التحضير لمعايير حلف شمال الأطلسي، وسيبقى دور الجيش الأميركي كما هو".





وأكد الوزير أنه "لا يوجد على الإطلاق أي خطط لتغيير الرقم".





وأشار ماتيس إلى أن عدد المدربين لا يمكن أن يزيد، إلا في حالة زيادة عدد الجنود الذين سيحتاجون إلى التدريب.





وأضاف الوزير: "لا أعتقد رفع العدد خلال الستة أشهر، ولا توجد مثل هذه الخطط الآن".





© REUTERS/ JONATHAN ERNST البيت الأبيض ينفي إبرام اتفاق حول توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا يشار إلى أن عدداً من الدول الغربية تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، في شكل معدات عسكرية أو خبراء، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.





يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتان أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/فبراير من نفس العام.





ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.